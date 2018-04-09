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Константин Рауш: «В последних двух матча „Динамо“ показало характер, поэтому одержало победы»
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Константин Рауш: «В последних двух матча „Динамо“ показало характер, поэтому одержало победы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России порадовался за полузащитника Александра Ташаева, который забил два гола.
— Не было соблазна в конце матча, когда счет был 2:1, просто сбиться на навесы и играть на удержание результата? Тяжело было побороть желание не выкидывать мяч вперед?
— А вы как думаете? Конечно, тяжело (смеется).
— В первом тайме вы оказывались и с лева, и справа, и по центру. Это была установка или ситуативно получалось?
— Да, ситуативно.
— После матча поздравили Ташаева с забитыми мячами?
— Да, он здорово сыграл. Мы очень рады, что он сегодня это сделал для команда. Последние два матча команда показала характер. Отсюда две победы.
— Впереди «Локомотив». На него будет особый настрой?
— Мы только что сыграли с ЦСКА. Завтра будем настраиваться на «Локомотив». (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
ЦСКА — Динамо М
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