Константин Рауш: «В последних двух матча „Динамо“ показало характер, поэтому одержало победы»

Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России порадовался за полузащитника Александра Ташаева , который забил два гола.

— Не было соблазна в конце матча, когда счет был 2:1, просто сбиться на навесы и играть на удержание результата? Тяжело было побороть желание не выкидывать мяч вперед?

— А вы как думаете? Конечно, тяжело (смеется).

— В первом тайме вы оказывались и с лева, и справа, и по центру. Это была установка или ситуативно получалось?

— Да, ситуативно.

— После матча поздравили Ташаева с забитыми мячами?

— Да, он здорово сыграл. Мы очень рады, что он сегодня это сделал для команда. Последние два матча команда показала характер. Отсюда две победы.

— Впереди «Локомотив». На него будет особый настрой?

— Мы только что сыграли с ЦСКА. Завтра будем настраиваться на «Локомотив». ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

ЦСКА — Динамо М