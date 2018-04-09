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Антон Шунин — о победе над ЦСКА, прогрессе Ташаева и помолвке
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Антон Шунин — о победе над ЦСКА, прогрессе Ташаева и помолвке 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ.
— О чём думали перед матчем с ЦСКА? — О том, что играем с серьёзным соперником, что это дерби. Готовились к тяжёлой игре. Знали, что у ЦСКА сложный график, что недавно они провели сложный матч в Лиге Европы с лондонским «Арсеналом», потратили очень много сил. Понимали, что нельзя действовать вторым номером, нужно атаковать. Ни в коем случае нельзя было опускаться сильно назад.
— Всё получилось? — В итоге играли по счёту. Довольно быстро забили гол. В первом тайме получалось неплохо, во втором — удвоили преимущество. После пропущенного гола больше отталкивались от результата. Думали об обороне и опускались ниже, чтобы оттуда выбегать в контратаки.
— Под конец у динамовцев сводило ноги, но замены кончились. Слишком много сил отдали игре? — Сил оставили на поле прилично. Самое главное, что выиграли. Повторюсь, игра была непростая. Плюс мы пропустили в концовке, поэтому она выдалась нервной.
— Ташаев сделал дубль, в последнее время он эффективен. Видно, что Александр вышел на новый уровень? — Я в этом уверен. Саша здорово выглядит на тренировках, отлично проявляет себя в матчах, забивает. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.
— Ходили слухи, что Ташаева хочет «Спартак», что есть интерес из Европы. Он готов к тому, чтобы уже в ближайшем сезоне перебраться в топ-клуб? — Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции. Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнёт его ещё больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, что этот футболист и дальше играл за «Динамо».
— «ЦСКА — „Динамо“ дружба, только мясо нам не нужно» — слова из известной кричалки. Сегодня вы практически похоронили надежды друзей на чемпионство. Не жалко ЦСКА? — Я играю за «Динамо» и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что всё у них будет хорошо.
— Вы ветеран «Динамо», почти 15 лет в клубе, его капитан. Как находите мотивацию? Приятные перемены в личной жизни, я имею ввиду помолвку, могут сказаться? — Помолвка никак не связана с моей игрой. Это жизнь вне футбола. Если же говорить об игре, то я просто получаю удовольствие, каждый день доказываю самому себе, что достоин этого. Это непередаваемые эмоции, когда ты выступаешь за свой любимый клуб, выручаешь, помогаешь команде добиваться успехов и таких побед, как с «Арсеналом» в предыдущем туре или сейчас с ЦСКА. Такие эмоции дают силы, чтобы двигаться дальше.
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