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«Генчлербирлиги» — «Галатасарай» — 1:0 (обзор)
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«Генчлербирлиги» — «Галатасарай» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Турции между «Генчлербирлиги» и «Галатасараем».
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