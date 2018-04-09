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«Байер» разгромил «Лейпциг»
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«Байер» разгромил «Лейпциг» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Леверкузенский «Байер» одержал гостевую победу над «Лейпцигом» (4:1) в матче 29-го тура немецкой Бундаслиги.
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