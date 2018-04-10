Тренер ЦСКА обматерил игрока и предсказал ему вечное место в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступил в перепалку с нападающим команды Ахмедом Мусой во время матча 25-го тура чемпионата России с «Динамо». Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».

На 58-й минуте нигериец был заменен. Уходя с поля, он не пожал руку наставнику. «Ты, *** [гей], будешь сидеть *** [нафиг] тут до конца аренды, понял, *** [блин]? *** [Офигел] совсем, что ли?» — заявил Мусе тренер, когда тот сел на скамейку запасных.

Встреча прошла 9 апреля и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо», Муса не сумел отметиться результативными действиями.

Нигериец выступает за ЦСКА на правах аренды. Права на футболиста принадлежат английскому «Лестер Сити». Он перестал попадать в состав своего клуба и был отправлен в стан армейцев.

При этом летом 2016 года он перешел в «Лестер» именно из ЦСКА. Сумма трансфера составила 19,5 миллиона евро. В московской команде он провел четыре сезона, стал трехкратным чемпионом России и выиграл национальный Кубок.