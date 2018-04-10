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Форвард «Локомотива-Кубани»: нам неважно, с каким счетом побеждать в финале
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Форвард «Локомотива-Кубани»: нам неважно, с каким счетом побеждать в финале 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Форвард краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Станислав Ильницкий в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями перед первым матчем финала Еврокубка с турецкой «Дарушшафакой».
"Не стал бы выделять какой-то один из матчей серии как самый важный. На мой взгляд, каждая следующая встреча является ключевой — то есть на данный момент это первый поединок финала. Нам все равно, как побеждать: будет счет 62:60 или, может, 85:80… Главное — выиграть", — сказал Ильницкий.
Первая встреча «Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» пройдет 10 апреля в Краснодаре. Финальная серия состоит из трех матчей.
На групповом этапе российский клуб занял занял первое место в группе G, одержав шесть побед в шести играх. В серии плей-офф «Локо» обыграл испанскую «Гран Канарию» и итальянскую «Реджо-Эмилию».
Турецкая команда стала лидером группы E, выиграв пять матчей из шести. Соперниками «Дарушшафаки» в плей-офф были черногорская «Будучность» и мюнхенская «Бавария».
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