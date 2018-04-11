Президент «Локомотив-Кубани» назвал главную ошибку в матче финала Еврокубка

"Ошибка в конце стоила нам матча. Если бы мы отыграли более сконцентрированно эти последние секунды, хотя бы вынесли мяч в другую сторону, все было бы по-другому. У соперника не осталось бы времени на этот трехочковый. Но так бывает, это финал.

Надеюсь, в Турции нам будет немного легче. Дома в этом сезоне команда проводит более сложные матчи. Будем верить, что вернемся в Краснодар на третий матч", — цитирует Ведищева "Чемпионат.Com"

Встреча между «Локомотив-Кубанью» и «Дарушшафакой», прошедшая на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась со счетом 81:78 в пользу турецкого клуба.

Второй матч между командами пройдет 13 апреля в Стамбуле.