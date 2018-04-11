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Тренер «Дарушшафаки» не хочет возвращаться в Краснодар на третий матч Еврокубка
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Тренер «Дарушшафаки» не хочет возвращаться в Краснодар на третий матч Еврокубка 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер турецкого клуба «Дарушшафака» Дэвид Блатт оценил организацию первого матча финальной серии баскетбольного Еврокубка против "Локомотив-Кубани". Слова специалиста передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Мне очень понравилось, как все было сегодня организовано, но вернуться сюда уже на следующей неделе на третий матч я бы не хотел (смеется)", — сказал Блатт на послематчевой пресс-конференции.
Встреча между «Локомотив-Кубанью» и «Дарушшафакой», прошедшая на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре, завершилась со счетом 81:78 в пользу турецкого клуба.
Второй матч между командами пройдет 13 апреля в Стамбуле.
Победитель турнира определяется в серии до двух побед.
Ранее президент Еврокубка Жорди Бертомеу отметил высокий уровень организации матча в Краснодаре.
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