Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи об интересе других клубов к полузащитнику бело-голубых Александру Ташаеву.
«Интерес к Ташаеву? Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции. Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнёт его ещё больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, что этот футболист и дальше играл за «Динамо», — сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.