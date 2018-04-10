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Экс-боксёр Валуев обратился к игрокам «Зенита»
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Экс-боксёр Валуев обратился к игрокам «Зенита» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший боксёр Николай Валуев, который является болельщиком "Зенита", обратился к игрокам питерской команды.
"У «Зенита» должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый. Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошмётки травы летели во все стороны. А то развели тут Санта-Барбару, слов нет" — сказал Валуев.
Отметим, что за 5 туров до завершения чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице первенства, имея один матч в запасе.
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