«Гончаренко ротировал состав после очень сложной игры против „Арсенала“. На скамейке остались Александр Головин и Василий Березуцкий — это сказалось. Головин — двигатель ЦСКА, лидер, без него армейцам приходится тяжело.
Кроме того, ЦСКА играл в четыре защитника, что было непривычно для всей команды, это непривычная схема для команды под руководством Гончаренко. Видимо, у него были веские причины пойти на такие перестановки, ведь очевидно, что для ЦСКА чемпионат сейчас важнее ответного матча с „Арсеналом“.
»Динамо» прибавляет с каждой игрой. Состав стабилизировался, защитники играют в одном сочетании. Оставили очень хорошее впечатление, функционально готовы здорово. Хохлова на данном этапе можно только похвалить: «Динамо» смотрится очень прилично», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.