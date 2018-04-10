Александр Бубнов: Головин — двигатель ЦСКА, без него армейцам приходится тяжело

«Гончаренко ротировал состав после очень сложной игры против „Арсенала“. На скамейке остались Александр Головин Василий Березуцкий — это сказалось. Головин — двигатель ЦСКА, лидер, без него армейцам приходится тяжело.

Кроме того, ЦСКА играл в четыре защитника, что было непривычно для всей команды, это непривычная схема для команды под руководством Гончаренко. Видимо, у него были веские причины пойти на такие перестановки, ведь очевидно, что для ЦСКА чемпионат сейчас важнее ответного матча с „Арсеналом“.