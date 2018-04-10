Ролан Гусев: «После поражения от „Динамо“ ЦСКА будет очень тяжело взять золото»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев после дерби в 25-м туре чемпионата России в интервью «СЭ» признался, что согласен с главным тренером красно-синих Виктором Гончаренко​, который решил поберечь игроков перед ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала». Также он поделился мнением о шансах ЦСКА на чемпионство.

— Вы понимаете Гончаренко, который оставил в запасе Головина и Василия Березуцкого, так как поберег их перед ответным матчем с «Арсеналом»?

— Да. Тренер поступил правильно. Он рассчитывает обыграть «Арсенал» и пройти дальше. Гончаренко же понимает, что от Головина будет очень многое зависеть в поединке с «канонирами». Александр должен выйти на свежих ногах. Так что вполне себе оправданный шаг.

— Поражение от «Динамо» поставило крест на чемпионских амбициях красно-синих?

— Понятно, что теперь будет очень тяжело взять золото. Надо смотреть правде в глаза — отрыв большой за пять туров до конца. Но надо бороться за путевку в Лигу чемпионов — здесь шансы остаются. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полностью интервью Гусева