Бабаев: футболисты ЦСКА не паникуют после поражения от «Динамо» и будут бороться дальше

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА не имеет панических настроений после поражения в чемпионате России по футболу от «Динамо» и продолжит бороться за самые высокие места в турнирной таблице. Об этом ТАСС заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев

В понедельник ЦСКА на своем поле проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2. 5 апреля армейцы в матче 1/4 финала Лиги Европы на выезде проиграли английскому «Арсеналу» (1:4).

"Это обидное и не совсем заслуженное поражение, даже если посмотреть статистику, — сказал Бабаев. — Но так бывает, это футбол. Наверное, где-то не хватило сил, не успели до конца восстановиться после тяжелой игры в Лондоне, перелет сказался, и вообще сейчас достаточно сложный период для команды — мы играем по два, а то и по три матча в неделю. Но пообщались, все всё понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности".

"Для нас максимальный результат — как можно высокое место в таблице, — продолжил он. — С учетом того, что осталось мало матчей, любые потери очков ощутимы, но, как мы видим, их теряют все: лидер чемпионата и конкуренты. Это футбол, так иногда случается, не всегда результат справедлив, но мы проходили через многое, опыта достаточно, поэтому, надеюсь, этот матч не станет негативной точкой для команды".