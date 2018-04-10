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Бабаев: футболисты ЦСКА не паникуют после поражения от «Динамо» и будут бороться дальше
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Бабаев: футболисты ЦСКА не паникуют после поражения от «Динамо» и будут бороться дальше 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА не имеет панических настроений после поражения в чемпионате России по футболу от «Динамо» и продолжит бороться за самые высокие места в турнирной таблице. Об этом ТАСС заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
В понедельник ЦСКА на своем поле проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2. 5 апреля армейцы в матче 1/4 финала Лиги Европы на выезде проиграли английскому «Арсеналу» (1:4).
"Это обидное и не совсем заслуженное поражение, даже если посмотреть статистику, — сказал Бабаев. — Но так бывает, это футбол. Наверное, где-то не хватило сил, не успели до конца восстановиться после тяжелой игры в Лондоне, перелет сказался, и вообще сейчас достаточно сложный период для команды — мы играем по два, а то и по три матча в неделю. Но пообщались, все всё понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности".
"Для нас максимальный результат — как можно высокое место в таблице, — продолжил он. — С учетом того, что осталось мало матчей, любые потери очков ощутимы, но, как мы видим, их теряют все: лидер чемпионата и конкуренты. Это футбол, так иногда случается, не всегда результат справедлив, но мы проходили через многое, опыта достаточно, поэтому, надеюсь, этот матч не станет негативной точкой для команды".
После 25 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 44 очками и одной игрой в запасе. От идущего вторым "Спартака" армейцы отстают на шесть очков, от лидирующего «Локомотива» — на восемь.
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 Ещё 4 источника 
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