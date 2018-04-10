Комсомольская «Смена» потренировалась в Крымске и собирается в Омск

В преддверии завершающей стадии первенства России по футболу среди клубов зоны «Восток» второго дивизиона футболисты комсомольской «Смены» тренировались в Крымске, где сыграли три контрольных матча, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». После поражения в стартовом поединке от брянского «Динамо» — 1:2 подопечные Максима Швецова померились силами с любительскими клубами Краснодарского края и вновь проиграли: «Кубанской короне» из Тбилисского района — 0:3 и команде «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской — 1:2.

— Понятно, что проигрывать неприятно, но мы решали свои задачи, отрабатывали определенные тактические действия, тем более ребята играли под нагрузками, — говорит Максим Швецов. — Ошибки увидел, как играть нам оставшуюся часть первенства, тоже понял. Лучше ошибиться сейчас, чем делать ошибки в сезоне.

11 апреля «Смена» вылетает в Омск, где ей предстоит сыграть первый официальный матч после долгого перерыва с «Иртышом». Напомним, что комсомольчане пока занимают четвертое место в зональном первенстве, отставая от лидеров «Читы» и банаульского «Динамо» на три очка.

Матчи «Смены» в сезоне-2017/18: