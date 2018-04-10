Брайан Квале: Первая игра финала Еврокубка — для нас самая важная в сезоне

«Первая игра финала — для нас самая важная в сезоне, мы знаем об этом. Нужно постараться использовать преимущество домашней площадки и прекрасную атмосферу, которую обеспечат болельщики „Локо“.

У соперника очень талантливая команда, но мы усердно работали и делали все возможное, чтобы оказаться в финале Еврокубка.

Теперь нам нужно сконцентрироваться на игре и выложиться на 110% в течение всех 40 минут на площадке», — приводит слова Квале официальный сайт краснодарской команды.