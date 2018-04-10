«Первая игра финала — для нас самая важная в сезоне, мы знаем об этом. Нужно постараться использовать преимущество домашней площадки и прекрасную атмосферу, которую обеспечат болельщики „Локо“.
У соперника очень талантливая команда, но мы усердно работали и делали все возможное, чтобы оказаться в финале Еврокубка.
Теперь нам нужно сконцентрироваться на игре и выложиться на 110% в течение всех 40 минут на площадке», — приводит слова Квале официальный сайт краснодарской команды.
Напомним, матч «Локомотив-Кубань» — «Дарушафака» состоится сегодня, 10 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.