Капитан московского «Динамо»: нам некогда жалеть ЦСКА

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые в гостях обыграл ЦСКА.

"Не жалко ли ЦСКА, который мы практически лишили надежд на чемпионство? Я играю за «Динамо» и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что всё у них будет хорошо", — цитирует Шунина "Чемпионат.com"

Ранее сообщалось, что ЦСКА на домашнем поле уступил «Динамо» со счетом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России.

После 24-х игр (у армейцев остался матч в запасе — с «Амкаром») красно-синие располагаются на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 44 очка. Лидер чемпионата «Локомотив» набрал 52 балла. «Динамо» занимает десятое место с 30 очками.