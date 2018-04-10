Ещё
Капитан московского «Динамо»: нам некогда жалеть ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан московского «Динамо»: нам некогда жалеть ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые в гостях обыграл ЦСКА.
"Не жалко ли ЦСКА, который мы практически лишили надежд на чемпионство? Я играю за «Динамо» и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что всё у них будет хорошо", — цитирует Шунина "Чемпионат.com".
Ранее сообщалось, что ЦСКА на домашнем поле уступил «Динамо» со счетом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России.
После 24-х игр (у армейцев остался матч в запасе — с «Амкаром») красно-синие располагаются на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 44 очка. Лидер чемпионата «Локомотив» набрал 52 балла. «Динамо» занимает десятое место с 30 очками.
Газета.Ru: последние новости
Матч чемпионата Голландии будет переигран из-за участия дисквалифицированного игрока Футболисты ЦСКА рассчитывают выиграть все оставшиеся матчи чемпионата России "Валенсия" победила "Эспаньол" и опередила "Реал" в турнирной таблице Примеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой11
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Гончаренко прокомментировал поражение
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение