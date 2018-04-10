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Два мяча Александра Ташаева принесли «Динамо» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу (видео)
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Два мяча Александра Ташаева принесли «Динамо» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу (видео) 

Российский стадион 47 минут назад
«Динамо» в гостях со счетом 2:1 обыграло ЦСКА в столичном дерби в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.
В составе «Динамо» отличился Александр Ташаев (11-я и 49-я минуты). За ЦСКА гол забил Федор Чалов (61), он впервые отличился за 14 проведенных матчей за армейцев в нынешнем сезоне.
ЦСКА прервал трехматчевую беспроигрышную серию. «Динамо» не проигрывает в шестой встрече подряд.
"Динамо" поднялось на 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. ЦСКА занимает третью позицию (44). В следующем матче 14 апреля «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур  ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1)
Голы: Чалов, 61 — Ташаев, 11, 49
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