Два мяча Александра Ташаева принесли «Динамо» победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу (видео)

«Динамо» в гостях со счетом 2:1 обыграло ЦСКА в столичном дерби в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.

В составе «Динамо» отличился Александр Ташаев (11-я и 49-я минуты). За ЦСКА гол забил Федор Чалов (61), он впервые отличился за 14 проведенных матчей за армейцев в нынешнем сезоне.

ЦСКА прервал трехматчевую беспроигрышную серию. «Динамо» не проигрывает в шестой встрече подряд.

"Динамо" поднялось на 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. ЦСКА занимает третью позицию (44). В следующем матче 14 апреля «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Чалов, 61 — Ташаев, 11, 49