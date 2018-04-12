Ещё
Любитель ставок случайно выиграл $ 52 тыс. из-за победы «Ромы» над «Барселоной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любитель ставок случайно выиграл $ 52 тыс. из-за победы «Ромы» над «Барселоной» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Клиент ямайского букмекера JustBet по ошибке выиграл более $ 52 тыс. благодаря победе «Ромы» над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Игрок составил экспресс из пяти футбольных матчей на сумму $ 1 тыс. с коэффициентом 52,62. Клиент выбрал четыре матча Чемпионшипа и игру «Рома» — «Барселона» в Лиге чемпионов, но по ошибке оператор принял ставку на победу римлян, а не каталонцев.
Игрок не сумел изменить или отменить свою ставку и в итоге выиграл $ 52 624 благодаря сенсационной победе итальянцев.
Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В первом матче «Барселона» дома победила со счётом 4:1. Таким образом, благодаря гостевому голу «Рома» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Фото доступно в «твиттере» автора ESPN Даррена Роуэлла.
Чемпионат.com: последние новости
«Любе Чивитанова» завоевал последнюю путёвку в «Финал четырёх» Лиги чемпионов Дибала: после игры с «Реалом» горд быть частью «Ювентуса» больше, чем когда-либо Сутормин: несмотря на крупный счёт, игра с «Волгарём» получилась непростой
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото76
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть9
В WADA заявили о взятке России74
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение