Любитель ставок случайно выиграл $ 52 тыс. из-за победы «Ромы» над «Барселоной»

Клиент ямайского букмекера JustBet по ошибке выиграл более $ 52 тыс. благодаря победе «Ромы» над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игрок составил экспресс из пяти футбольных матчей на сумму $ 1 тыс. с коэффициентом 52,62. Клиент выбрал четыре матча Чемпионшипа и игру «Рома» — «Барселона» в Лиге чемпионов, но по ошибке оператор принял ставку на победу римлян, а не каталонцев.

Игрок не сумел изменить или отменить свою ставку и в итоге выиграл $ 52 624 благодаря сенсационной победе итальянцев.

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В первом матче «Барселона» дома победила со счётом 4:1. Таким образом, благодаря гостевому голу «Рома» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Фото доступно в «твиттере» автора ESPN Даррена Роуэлла.