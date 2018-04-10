Рыков даже не думает о вылете из Премьер-лиги

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что о вылете из Премьер-лиги в команде не думают.

«Мы даже не думаем о вылете, набираем очки, хорошо работаем, и поэтому приходят победы. ЦСКА напрягал нас, было давление.

У ЦСКА все игроки хорошие. Когда Головин вышел, видно, что он освежил игру, но мы справились. Готовились к атакам ЦСКА по разным вариантам, не было чего-то непредсказуемого.

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Готовили контратаки, потому что ЦСКА играл дома, оставлял свободные зоны, которые мы использовали», — цитирует Рыкова «Р-Спорт».