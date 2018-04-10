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Силкин: «У „Локомотива“ отпала одна проблема, остаётся только „Спартак“
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Силкин: «У „Локомотива“ отпала одна проблема, остаётся только „Спартак“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный тренер Сергей Силкин высказался о поражении ЦСКА от «Динамо» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ.
"Это был хороший матч. Динамовцы очень грамотно выстроили игру и по делу выиграли. Чего не хватило ЦСКА? Голов, но у них и моментов особо не было. А то, как себя повел Ахмед Муса после своей замены, говорит о неуважительном отношении нападающего к своему тренеру и команде. Оставшаяся часть сезона для ЦСКА? Не знаю, за что они будут бороться. Из Лиги Европы они практически вылетели, шансов на чемпионство, думаю, уже нет. А третье место или какое-то другое — это вопрос не ко мне, это проблема ЦСКА.
У «Локомотива» теперь отпала одна проблема, остается только "Спартак". Трудно сказать, сдюжит ли «Локомотив». По потерянным очкам он опережает «Спартак» на пять баллов, и я думаю, что у «железнодорожников» очень хорошие шансы, есть даже одно право на ошибку", — сказал Силкин.
После 25 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива», у которого есть игра в запасе, составляет 2 очка.
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