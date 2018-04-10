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Стали известны участники «Кубка Губернатора Нижегородской области»
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Стали известны участники «Кубка Губернатора Нижегородской области» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба нижегородского «Торпедо», в этом году турнир состоится с 5 по 11 августа. В гости к автозаводцам приедут «Автомобилист» (Екатеринбург), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Рига).
По сравнению с прошлым турниром состав обновился наполовину. Вместо «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Новокузнецк) и «Салавата Юлаев» (Уфа).на турнир приедут три динамовских клуба.
Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.
5 августа автозаводцы встретятся с минским «Динамо», 7 августа — с клубом из Риги, 8 августа — с екатеринбургским «Автомобилистом», 10 августа — со столичным «Динамо», а 11 августа — со «Спартаком».
Все матчи с участием нашего клуба будут начинаться в 19:00.
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