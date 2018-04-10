Ещё
Хохлов прибыл на заседание палаты по решению споров по «делу Погребняка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хохлов прибыл на заседание палаты по решению споров по «делу Погребняка» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прибыл на заседание палаты по решению споров РФС, которые состоится сегодня, 10 апреля.
На заседании будет разрешён конфликт между «Динамо» и нападающим «Тосно» Павлом Погребняком. Стороны выдвинули свои претензии после того, как клуб разорвал контракт с игроком. Футболист требует у «Динамо» около 60 млн рублей компенсации, клуб у игрока — € 20 млн  Заседание должно было пройти 30 марта, однако было перенесено на 10 апреля в связи с тем, что «Динамо» потребовало вызвать Дмитрия Хохлова для дачи показаний.
Чемпионат.com: последние новости
Ликование Хохлова и спор Вернблума с Карасёвым. Фотообзор матча ЦСКА – «Динамо» Отказ Мусы в рукопожатии и стычка Чалова и Луценко. Фото с матча ЦСКА – «Динамо» Кобелев: не сказал бы, что результат матча ЦСКА — «Динамо» неожиданный
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»5
Радулов вновь отказался играть за сборную1
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201823
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение