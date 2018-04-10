Хохлов прибыл на заседание палаты по решению споров по «делу Погребняка» 

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прибыл на заседание палаты по решению споров РФС, которые состоится сегодня, 10 апреля.
На заседании будет разрешён конфликт между «Динамо» и нападающим «Тосно» Павлом Погребняком. Стороны выдвинули свои претензии после того, как клуб разорвал контракт с игроком. Футболист требует у «Динамо» около 60 млн рублей компенсации, клуб у игрока — € 20 млн Заседание должно было пройти 30 марта, однако было перенесено на 10 апреля в связи с тем, что «Динамо» потребовало вызвать Дмитрия Хохлова для дачи показаний.