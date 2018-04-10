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Гендиректор ЦСКА: футболисты не паникуют после поражения от «Динамо» и будут бороться дальше
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Гендиректор ЦСКА: футболисты не паникуют после поражения от «Динамо» и будут бороться дальше 

RT на русском 55 минут назад
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Это обидное и не совсем заслуженное поражение, даже если посмотреть статистику. Но так бывает, это футбол», — приводит слова Бабаева ТАСС.
Он отметил, что для команды сейчас сложный период, когда приходится проводить по два-три матча в неделю, что сказывается на игроках.
«Но пообщались, все всё понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности», — добавил гендиректор клуба.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ.
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