Гендиректор ЦСКА: футболисты не паникуют после поражения от «Динамо» и будут бороться дальше

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче в матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Это обидное и не совсем заслуженное поражение, даже если посмотреть статистику. Но так бывает, это футбол», — приводит слова Бабаева ТАСС

Он отметил, что для команды сейчас сложный период, когда приходится проводить по два-три матча в неделю, что сказывается на игроках.

«Но пообщались, все всё понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности», — добавил гендиректор клуба.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ.