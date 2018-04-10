Владимир Пономарев: Хохлов поставил «Динамо» свой футбол 

«Команда еще в первой части сезона была в достаточно тяжелом положении, и даже приход Дмитрия Хохлова далеко не сразу все изменил. Но после работы на предсезонных сборах, видимо, коллектив понял требования наставника, а он, в свою очередь, заметно лучше изучил коллектив, а также клубу удалось усилить состав в зимнее трансферное окно. Хохлов поставил „Динамо“ свой футбол: каждый игрок борется, бегает, каждый страхует партнера. Командная игра у „бело-голубых“ есть, хотя техническое оснащение футболистов оставляет желать лучшего, но это дело поправимое», — приводит слова Пономарева Rusfootball.Info.
После 24 сыгранных матчей бело-голубые располагаются на десятом месте в чемпионате России, набрав 30 очков.