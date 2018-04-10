Гендиректор ЦСКА рассказал о поражении от «Динамо» в московском дерби

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение «Динамо» в московском дерби, состоявшегося в рамках 25-го тура чемпионата России. Слова функционера приводит ТАСС

"Это обидное и не совсем заслуженное поражение, даже если посмотреть статистику. Но так бывает, это футбол.

Наверное, где-то не хватило сил, не успели до конца восстановиться после тяжелой игры в Лондоне (за три дня до игры с «Динамо» ЦСКА играл с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы — "Газета.Ru" ), перелет сказался, и вообще сейчас достаточно сложный период для команды — мы играем по два, а то и по три матча в неделю.

Но пообщались, все все понимают, никаких панических настроений нет, поэтому боремся дальше, и, надеюсь, сможем добиться максимального результата, несмотря на все сложности", — сказал Бабаев.

Он отметил, что максимальный результат для команды — как можно высокое место в таблице

"С учетом того, что осталось мало матчей, любые потери очков ощутимы, но, как мы видим, их теряют все: лидер чемпионата и конкуренты. Это футбол, так иногда случается, не всегда результат справедлив, но мы проходили через многое, опыта достаточно, поэтому, надеюсь, этот матч не станет негативной точкой для команды", — добавил гендиректор.

ЦСКА в московском дерби проиграл «Динамо» со счетом 1:2.