Блестящий блок Николова принёс «Белогорью» победу в Кубке ЕКВ 

«Белогорье» в ответном матче финального противостояния мужского Кубка ЕКВ на выезде победил турецкий «Зираат Банкасы» со счётом 3:2. Однако обладателями титула подопечные Геннадия Шипулина стали на несколько минут раньше завершения встречи. Дело в том, что после разгрома команды из Анкары у себя дома, для итогового успеха им было достаточно взять две партии.
Решающее очко белгородцам принёс болгарский легионер Николай Николов, заблокировавший удар соперника.
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