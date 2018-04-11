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Блестящий блок Николова принёс «Белогорью» победу в Кубке ЕКВ
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Блестящий блок Николова принёс «Белогорью» победу в Кубке ЕКВ 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
«Белогорье» в ответном матче финального противостояния мужского Кубка ЕКВ на выезде победил турецкий «Зираат Банкасы» со счётом 3:2. Однако обладателями титула подопечные Геннадия Шипулина стали на несколько минут раньше завершения встречи. Дело в том, что после разгрома команды из Анкары у себя дома, для итогового успеха им было достаточно взять две партии.
Решающее очко белгородцам принёс болгарский легионер Николай Николов, заблокировавший удар соперника.
Посмотреть видеозапись можно на канале Европейской конфедерации волейбола в YouTube.
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