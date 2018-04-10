Березовский: «Матч против ЦСКА был лучшим для „Динамо“ в сезоне»

Тренер молодежной команды «Динамо» и бывший вратарь клуба Роман Березовский прокомментировал победу бело-голубых в матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1).

«Отлично сыграли. Сейчас очень организованно играют в обороне и особенно раскрылся Александр Ташаев , берет на себя лидерские качества. Берет на себя игру, отдает хорошие передачи, забивает. Панченко подтянулся после тяжелой травмы. Команда смотрится сбалансированно за счет этих двух футболистов, а также хорошей игры в обороне.

Игра Шунина? Опыт пришел. Последние несколько лет он играет в основе и чувствует себя основным вратарем. Думаю, он уже вышел на довольно высокий уровень.

Лучший матч «Динамо» в сезоне? Да, если учесть уровень соперника. Также надо учитывать, что ЦСКА играл после матча в Лондоне, и команде было трудно до конца подготовиться, плюс тяжелый перелет. Также надо учесть возраст игрооков обороны армецев, при всем уважении к ребятам, все-таки им тяжеловато играть через два дня на третий. И бывают провалы и огрехи, когда выбегает соперник в контратаку на тебя, как лондонский «Арсенал» и сейчас иногда «Динамо», ЦСКА не совсем справлялся.