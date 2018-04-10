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«Динамо»: Марков, Панченко и Рауш должны восстановиться к матчу с «Локомотивом»
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«Динамо»: Марков, Панченко и Рауш должны восстановиться к матчу с «Локомотивом» 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: sportdialog.ru
Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о состоянии ряда игроков после матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Евгений Луценко и Константин Рауш были вынужденно заменены во втором тайме, а Кирилл Панченко доиграл встречу, несмотря на судороги в ногах.
«С Панченко, Раушем и Луценко всё нормально, просто вчера в конце игры мышцы были немного перегружены. Игроки проделали большой объём работы, так что небольшие спазмы в таких случаях характерны. Сейчас ребята восстанавливаются, проводят все реабилитационные мероприятия и готовятся к следующей игре. К матчу с «Локомотивом» они должны быть готовы.
Евгений Марков почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с ЦСКА — это не повреждение. Перед игрой мы ещё кое-что поделали, вчера он готовился, но остался в запасе. Так же, как и остальные, готовится к «Локомотиву», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
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