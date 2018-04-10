«Динамо»: Марков, Панченко и Рауш должны восстановиться к матчу с «Локомотивом»

«С Панченко, Раушем и Луценко всё нормально, просто вчера в конце игры мышцы были немного перегружены. Игроки проделали большой объём работы, так что небольшие спазмы в таких случаях характерны. Сейчас ребята восстанавливаются, проводят все реабилитационные мероприятия и готовятся к следующей игре. К матчу с «Локомотивом» они должны быть готовы.