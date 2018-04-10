Букмекеры оценили шансы «Ромы» взять реванш у «Барселоны» в ответном матче Лиги Чемпионов 

Сегодня в 21:45 «Барселона» встретится с «Ромой» в ответном матче 1\4 финала ЛЧ. Поединок пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». В первом матче каталонский клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 4:1. После поражения от «Барселоны» в первом матче главного еврокубка «Рома» провела матч в рамках чемпиона Италии. В домашнем матче подопечные Ди Франческо уступили «Фиорентине», пропустив два безответных мяча, тем самым усложнив себе задачу в борьбе за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Стоит отметить, что «Рома» не может одержать победу на протяжении трех игр кряду во всех турнирах. «Барселона» в первом матче с «Ромой» не показала свою лучшую игру, но при этом добилась комфортного результата. После этой игры «сине-гранатовые» встретились с «Леганесом» в рамках Примеры, одержав победу со счетом 3:1 благодаря хет-трику Лионеля Месси. Букмекеры фаворитом ответного матча называют «Барселону», предлагая на их победу коэффициент 1.61. Шансы «Ромы» одержать победу над каталонским клубом в Риме оценили коэффициентом 4.5. Сделать ставку на то, что матч завершится вничью можно по коэффициенту 4.5.