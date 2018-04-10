Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил положение команды в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В настоящий момент «железнодорожники» занимают первое место и опережают «Спартак» на 2 очка, имея одну игру в запасе.
«Мы тут обнаружили, что уже гарантировали себе место в пятёрке. Выполнили задачу на сезон. Теперь вот можем побороться за место повыше. Приглашаем всех на ближайшую игру», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
14 апреля «Локомотиву» предстоит сыграть с «Динамо» в 26-м туре чемпионата России.