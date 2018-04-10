Геркус: «Локомотив» обеспечил себе место в пятёрке — поборемся за строчку повыше

14 апреля «Локомотиву» предстоит сыграть с «Динамо» в 26-м туре чемпионата России.

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