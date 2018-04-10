Сергей Силкин: Ташаев принял правильное решение, оставшись в «Динамо»

Александр Ташаев : Надеюсь, что матч с ЦСКА приблизит меня к сборной России

"Александр зимой принял правильное решение, оставшись в клубе и продлив контракт. Ташаев является воспитанником «Динамо», к таким ребятам болельщики относятся с особой теплотой. То, что Ташаев остался и приносит результат, доказывает, что он принял правильное решение.

А если говорить в целом, не нужно смотреть на продолжение карьеры в другом российском клубе, ведь если человек ставит перед собой какую-то цель, наверное, нужно думать о каком-то европейском клубе", — приводит слова Силкина Rusfootball.Info.

В матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1) Ташаев оформил дубль.