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Сергей Силкин: Ташаев принял правильное решение, оставшись в «Динамо»
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Сергей Силкин: Ташаев принял правильное решение, оставшись в «Динамо» 

Советский спорт 1 час назад
Александр Ташаев: Надеюсь, что матч с ЦСКА приблизит меня к сборной России
"Александр зимой принял правильное решение, оставшись в клубе и продлив контракт. Ташаев является воспитанником «Динамо», к таким ребятам болельщики относятся с особой теплотой. То, что Ташаев остался и приносит результат, доказывает, что он принял правильное решение.
А если говорить в целом, не нужно смотреть на продолжение карьеры в другом российском клубе, ведь если человек ставит перед собой какую-то цель, наверное, нужно думать о каком-то европейском клубе", — приводит слова Силкина Rusfootball.Info.
В матче 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1) Ташаев оформил дубль.
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