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Рафаэль Варан — о матче с «Ювентусом»: На 0:0 играть не будем, это не наш стиль
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Рафаэль Варан — о матче с «Ювентусом»: На 0:0 играть не будем, это не наш стиль 

Советский спорт 1 час назад
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Напомним, первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошла в Турине и завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.
"Ювентус" полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего. На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу.
Мы прекрасно знаем силу «Ювентуса». Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит пррактически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно. Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым. Не знаю, кто сыграет завтра со мной в паре в центре обороны. Это вопрос к тренеру", — цитирует французского футболиста официальный сайт УЕФА.
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