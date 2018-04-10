Ещё
«Халкбанк» стал чемпионом Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Халкбанк» стал чемпионом Турции 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Халкбанк» в третий раз подряд завоевал титул чемпиона Турции среди мужских команд. Накануне в четвёртом матче финальной серии с «Аркасом» из Измира коллектив из Анкары одержал победу со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 20:25, 25:19) и выиграл серию 3-1.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал кубинский диагональный «Халкбанка» Фернандо Эрнандес.
В противостоянии за бронзу «Стамбул ББСК» победил «Галатасарай» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) и выиграл серию 2-1.
Соперник «Белогорья» по финалу Кубка ЕКВ «Зираат Банкасы» не сумел пробиться в полуфинал.
Чемпионат.com: последние новости
Эксперты: «Локо-Кубань» победит клуб Дэвида Блатта в 1-й игре финала Еврокубка «Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов Отказ Мусы в рукопожатии и стычка Чалова и Луценко. Фото с матча ЦСКА – «Динамо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
ФИФА может запретить аренду футболистов
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Членов МОК заподозрили в получении взяток
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение