«Халкбанк» стал чемпионом Турции

«Халкбанк» в третий раз подряд завоевал титул чемпиона Турции среди мужских команд. Накануне в четвёртом матче финальной серии с «Аркасом» из Измира коллектив из Анкары одержал победу со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 20:25, 25:19) и выиграл серию 3-1.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал кубинский диагональный «Халкбанка» Фернандо Эрнандес.

В противостоянии за бронзу «Стамбул ББСК» победил «Галатасарай» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) и выиграл серию 2-1.

Соперник «Белогорья» по финалу Кубка ЕКВ «Зираат Банкасы» не сумел пробиться в полуфинал.