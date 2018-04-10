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Экс-тренер сборной РФ: «Поражение от „Динамо“ выбило ЦСКА из борьбы за золото»
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Экс-тренер сборной РФ: «Поражение от „Динамо“ выбило ЦСКА из борьбы за золото» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин сказал, что после поражения от «Динамо» (1:2) в 25-м туре РФПЛ ЦСКА выбыл из чемпионской гонки.
— Здесь свою роль сыграл матч ЦСКА в Лондоне с «Арсеналом», в котором армейцы пропустили четыре мяча (1:4). Думаю, после такой встречи футболисты испытывали некоторую усталость. Однако и в этих условиях ЦСКА должен выглядеть достойно. Обидно, что красно-синие выбыли из чемпионской гонки, хотя еще и борются за медали. Но нет особой неожиданности в том, что ЦСКА не претендует на золото: в осенней части чемпионата они выглядели неубедительно. Да, в начале весны армейцы вселили надежду, показывая хороший и быстрый футбол. Однако «Динамо», конечно, выбило их из гонки, — сказал Балахнин в интервью.
После 24-х сыгранных матчей ЦСКА с 44 очками идет на третьем месте. Армейцы на восемь баллов отстают от лидирующего «Локомотива».
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