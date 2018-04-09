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Фернандинью: «Мы обыгрывали „Ливерпуль“ со счетом 5:0»
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Фернандинью: «Мы обыгрывали „Ливерпуль“ со счетом 5:0» 

Спорт-Экспресс 9 апреля 2018
Фото: Soccer News
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью верит в успех своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»​ 10 апреля. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.
— Опытные игроки должны взять ситуацию под свой контроль, чтобы придать команде нужное настроение, — передает пресс-служба УЕФА слова Фернандинью. — Два поражения подряд — это нелегко, но нужно продолжать делать свое дело. Мы близки к чемпионскому титулу.
У нас есть шанс пройти дальше в Лиге чемпионов. Будет нелегко, но мы намерены сражаться. Мы играли с «Ливерпулем» и дома обыгрывали их 5:0. В тот день мы были хороши. На «Энфилде» мы пропустили три гола за 10 минут, это был кошмар. Мы пропустили три гола и в Лиге чемпионов. Но каждая игра — это новая история.
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