Фернандинью: «Мы обыгрывали „Ливерпуль“ со счетом 5:0»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью верит в успех своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля»​ 10 апреля. Первая встреча завершилась со счетом 0:3.

— Опытные игроки должны взять ситуацию под свой контроль, чтобы придать команде нужное настроение, — передает пресс-служба УЕФА слова Фернандинью. — Два поражения подряд — это нелегко, но нужно продолжать делать свое дело. Мы близки к чемпионскому титулу.

У нас есть шанс пройти дальше в Лиге чемпионов. Будет нелегко, но мы намерены сражаться. Мы играли с «Ливерпулем» и дома обыгрывали их 5:0. В тот день мы были хороши. На «Энфилде» мы пропустили три гола за 10 минут, это был кошмар. Мы пропустили три гола и в Лиге чемпионов. Но каждая игра — это новая история.