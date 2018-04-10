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Риисе: «Ливерпулю» по силам выиграть Лигу чемпионов"
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Риисе: «Ливерпулю» по силам выиграть Лигу чемпионов" 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-защитник «Ливерпуля» Йон Арне Риисе оценил шансы «красных» одержать победу в Лиге чемпионов 2017/18.
10 апреля состоится ответный матч 1/4 финала между мерсисайдским клубом и «Манчестер Сити». В первой встрече «горожане» уступили на «Энфилде» со счетом 0:3.
"У «Ливерпуля» есть возможность дойти до финала, однако это будет очень сложно. Борьбу в турнире продолжают и другие достойные команды. Но «Ливерпуль» уже доказал, что может победить любого, если демонстрирует свой лучший футбол. Им по силам выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова норвежца Sky Sports.
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