Зинедин Зидан: Не знаю, почему «Реал» успешно выступает в Лиге чемпионов 

Напомним, первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошла в Турине и завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.
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"Результат первого матча не оказывает на нас никакого влияния. Сейчас будет другая встреча, а что было, то было. Мы добились хорошего результата, но это только половина пути. Завтра нам играть второй тайм, и нам надо провести еще один хороший матч. Я думаю только о завтрашнем дне и своей команде, а не о потенциальных оппонентах по полуфиналу.
Мы провели хорошую тренировку. Вальехо выглядел хорошо и не был травмирован, что хорошая новость. Впрочем, завтра увидите, кто именно выйдет в линии обороны.
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В этом году нам не хватало стабильности, что всегда сказывается в матчах чемпионата. В первую очередь, на результативности. У нас были сложные времена, но сейчас мы чувствуем себя куда лучше во всем, хоть мне и сложно объяснить почему.
Люблю побеждать в чемпионате Испании. Это самое важное по ходу сезона, и игроки тоже жаждут победы. В еврокубках наш клуб прибавляет, но я не знаю, почему мы всегда успешно выступаем в Лиге чемпионов, а в чемпионате Испании — не всегда", — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.