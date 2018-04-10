Зинедин Зидан: Не знаю, почему «Реал» успешно выступает в Лиге чемпионов

Напомним, первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошла в Турине и завершилась победой испанского клуба со счетом 3:0.

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"Результат первого матча не оказывает на нас никакого влияния. Сейчас будет другая встреча, а что было, то было. Мы добились хорошего результата, но это только половина пути. Завтра нам играть второй тайм, и нам надо провести еще один хороший матч. Я думаю только о завтрашнем дне и своей команде, а не о потенциальных оппонентах по полуфиналу.

Мы провели хорошую тренировку. Вальехо выглядел хорошо и не был травмирован, что хорошая новость. Впрочем, завтра увидите, кто именно выйдет в линии обороны.

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В этом году нам не хватало стабильности, что всегда сказывается в матчах чемпионата. В первую очередь, на результативности. У нас были сложные времена, но сейчас мы чувствуем себя куда лучше во всем, хоть мне и сложно объяснить почему.