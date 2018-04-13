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«Торнадо» победил санкт-петербургское «Динамо» и вышел в финал ЖХЛ
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«Торнадо» победил санкт-петербургское «Динамо» и вышел в финал ЖХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ufa1.ru
ТАСС, 13 апреля. Клуб «Торнадо» из подмосковного Дмитрова на своей площадке в овертайме со счетом 3:2 одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче полуфинальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и вышел в финал турнира.
В составе победительниц шайбы забросили Елизавета Шкалева (5-я минута) и Анна Шохина (46, 64), у «Динамо» дублем отметилась Евгения Дюпина (9, 46).
Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу «Торнадо». В финальной серии подмосковная команда сыграет с уфимской «Агиделью», которая была сильнее нижегородского клуба СКИФ (2-0 в серии).
Действующим чемпионом турнира является «Торнадо».
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