«Торнадо» победил санкт-петербургское «Динамо» и вышел в финал ЖХЛ

ТАСС , 13 апреля. Клуб «Торнадо» из подмосковного Дмитрова на своей площадке в овертайме со счетом 3:2 одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче полуфинальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и вышел в финал турнира.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу «Торнадо». В финальной серии подмосковная команда сыграет с уфимской «Агиделью», которая была сильнее нижегородского клуба СКИФ (2-0 в серии).

Действующим чемпионом турнира является «Торнадо».