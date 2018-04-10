«Торнадо» разгромило питерское «Динамо» в первом в истории матче плей-офф ЖХЛ

«Торнадо» из Дмитрова в гостях победило санкт-петербургское «Динамо» в первом матче 1/2 финала плей-офф Женской хоккейной лиги.

Это был первый в истории матч плей-офф ЖХЛ. Ранее победитель чемпионата определялся по итогам «регулярки». Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу «Торнадо». Второй матч состоится 13 апреля в Дмитрове.