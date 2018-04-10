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«Торнадо» разгромило питерское «Динамо» в первом в истории матче плей-офф ЖХЛ
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«Торнадо» разгромило питерское «Динамо» в первом в истории матче плей-офф ЖХЛ 

SPORT24.ru 2 часа назад
«Торнадо» из Дмитрова в гостях победило санкт-петербургское «Динамо» в первом матче 1/2 финала плей-офф Женской хоккейной лиги.
Матч завершился со счетом 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) в пользу гостей. Голы забили Алена Старовойтова (17-я минута), Мария Баталова (20), Анна Шохина (30), Нина Пирогова (33) и Елизавета Шкалева (36).
Это был первый в истории матч плей-офф ЖХЛ. Ранее победитель чемпионата определялся по итогам «регулярки». Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу «Торнадо». Второй матч состоится 13 апреля в Дмитрове.
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