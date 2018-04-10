Арьен Роббен: Для успеха в Лиге чемпионов «Баварии» нужно прибавить

Напомним, первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. Ответная игра состоится завтра, 11 апреля.

"Мы победили в первом матче и это хороший результат. Но задача еще не выполнена. «Севилья» провела отличный матч в Манчестере и в футболе может произойти все, что угодно. В Лиге чемпионов всегда нужно показывать самую лучшую игру. Завтра мы хотим показать именно такую.

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Мы должны постараться контролировать игру, мы будем играть на победу. Мы сосредоточены только на себе.

Сложно проводить параллели с 2013 годом. У нас сейчас другая команда, много новых игроков в составе. Мы сильны и стабильны на данном этапе, но я считаю, что для того чтобы добиться успеха мы должны еще немного прибавить.

Моя семья чувствует себя в Мюнхене очень хорошо, я не беспокоюсь о продлении контракта и полностью сосредоточен на завтрашнем дне. Конечно при продлении контракта возраст играет роль, но я сейчас совершенно не думаю об этом", — приводит слова Роббена официальное сообщество «Баварии» в «ВКонтакте».