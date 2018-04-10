Ещё
Арьен Роббен: Для успеха в Лиге чемпионов «Баварии» нужно прибавить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арьен Роббен: Для успеха в Лиге чемпионов «Баварии» нужно прибавить 

Советский спорт 2 часа назад
Напомним, первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. Ответная игра состоится завтра, 11 апреля.
"Мы победили в первом матче и это хороший результат. Но задача еще не выполнена. «Севилья» провела отличный матч в Манчестере и в футболе может произойти все, что угодно. В Лиге чемпионов всегда нужно показывать самую лучшую игру. Завтра мы хотим показать именно такую.
Юпп Хайнкес: «Бавария» должна прибавлять, если хочет выиграть Лигу чемпионов
Мы должны постараться контролировать игру, мы будем играть на победу. Мы сосредоточены только на себе.
Сложно проводить параллели с 2013 годом. У нас сейчас другая команда, много новых игроков в составе. Мы сильны и стабильны на данном этапе, но я считаю, что для того чтобы добиться успеха мы должны еще немного прибавить.
Моя семья чувствует себя в Мюнхене очень хорошо, я не беспокоюсь о продлении контракта и полностью сосредоточен на завтрашнем дне. Конечно при продлении контракта возраст играет роль, но я сейчас совершенно не думаю об этом", — приводит слова Роббена официальное сообщество «Баварии» в «ВКонтакте».
Советский спорт: последние новости
В женской Суперлиге появится еще одна команда Бывший администратор киевского «Динамо»: Семин – порядочный человек, Газзаев – невоспитанный Зинедин Зидан: Не знаю, почему "Реал" успешно выступает в Лиге чемпионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
ФИФА может запретить аренду футболистов
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Членов МОК заподозрили в получении взяток
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение