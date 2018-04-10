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Бывший администратор киевского «Динамо»: Семин — порядочный человек, Газзаев — невоспитанный
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Бывший администратор киевского «Динамо»: Семин — порядочный человек, Газзаев — невоспитанный 

Советский спорт 1 час назад
«Семин — это позитив, Газзаев — наоборот. Валерий Георгиевич чересчур уверенный в себе. Самое страшное, что он невоспитанный человек: постоянно говорил футболистам, что его хотели сплавить и якобы видел их насквозь. Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА и считал себя великим. Хотя после киевского „Динамо“ он нигде ничего не добился, и это показатель.
Семин — порядочный человек. Отношение к футболистам у него было хорошее, я бы даже сказал — очень близкое. Когда он во второй раз в Киев вернулся, в команде многое изменилось. Ему не хватило времени, чтобы вновь дать результат. Сейчас „Локомотив“ на первом месте в России. Это показатель класса», — цитирует Чубарова Tribuna.com.
Напомним, Юрий Семин возглавлял «Динамо» в 2008-2009 и 2010-2012 годах. Валерий Газзаев работал с командой с 2009 по 2010 год.
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