Федор Чалов: «Не придаю значения голу. Самое главное — чтобы ЦСКА вышел в Лигу чемпионов»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что игроки должны как можно скорее забыть матч с «Динамо» (1:2) в рамках 25-го тура чемпионата России. По словам форварда, которому 10 апреля исполняется 20 лет, армейцам необходимо выиграть все оставшиеся матчи сезона.

— В начале первого тайма пропустили ненужный гол, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Чалова. — После этого пошли вперед, владели преимуществом. Во втором тайме пропустили снова. Это футбол, такое бывает. Главное не опускать голову и продолжать двигаться к своей цели.

— Даже в поражении можно найти хорошие моменты — речь о вашем голе, который стал первым в нынешнем сезоне. Наверняка он добавит вам уверенности.

— Не придаю большого значения этому голу. Самое главное — чтобы команда побеждала и вышла в Лигу чемпионов. В этом сезоне я уже забивал за молодежную команду, в товарищеских матчах. Плюс это уже не первый мой гол в РФПЛ.

— Сейчас очень тяжелый календарь, матчи следуют один за другим. Что понадобится от команды, чтобы достойно пройти этот отрезок?

— Надо забыть игру с «Динамо». У нас опытная команда, проблем с этим не будет. Надо готовиться к следующим играм и побеждать в оставшихся матчах сезона.

В сезоне-2017/18 Чалов провел на клубом уровне 24 матча, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.