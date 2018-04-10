Ещё
Федор Чалов: «Не придаю значения голу. Самое главное — чтобы ЦСКА вышел в Лигу чемпионов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Чалов: «Не придаю значения голу. Самое главное — чтобы ЦСКА вышел в Лигу чемпионов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что игроки должны как можно скорее забыть матч с «Динамо» (1:2) в рамках 25-го тура чемпионата России. По словам форварда, которому 10 апреля исполняется 20 лет, армейцам необходимо выиграть все оставшиеся матчи сезона.
— В начале первого тайма пропустили ненужный гол, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Чалова. — После этого пошли вперед, владели преимуществом. Во втором тайме пропустили снова. Это футбол, такое бывает. Главное не опускать голову и продолжать двигаться к своей цели.
— Даже в поражении можно найти хорошие моменты — речь о вашем голе, который стал первым в нынешнем сезоне. Наверняка он добавит вам уверенности.
— Не придаю большого значения этому голу. Самое главное — чтобы команда побеждала и вышла в Лигу чемпионов. В этом сезоне я уже забивал за молодежную команду, в товарищеских матчах. Плюс это уже не первый мой гол в РФПЛ.
— Сейчас очень тяжелый календарь, матчи следуют один за другим. Что понадобится от команды, чтобы достойно пройти этот отрезок?
— Надо забыть игру с «Динамо». У нас опытная команда, проблем с этим не будет. Надо готовиться к следующим играм и побеждать в оставшихся матчах сезона.
В сезоне-2017/18 Чалов провел на клубом уровне 24 матча, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.
Спорт-Экспресс: последние новости
Зинедин Зидан: "Не могу представить себе "Реал" без Криштиану" Виктор Гончаренко: "Столько очков терять на своем стадионе – ни в какие рамки не лезет!" Михаил Прокопец: "Хохлов выступил достойно. Он был объективен"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
ФИФА может запретить аренду футболистов
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Членов МОК заподозрили в получении взяток
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение