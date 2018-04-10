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Роббен: «Для победы в Лиге Чемпионов „Баварии“ нужно еще немного прибавить»
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Роббен: «Для победы в Лиге Чемпионов „Баварии“ нужно еще немного прибавить» 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с «Севильей». 3 апреля немецкая команда победила на выезде со счетом 2:1. Также футболист порассуждал о значимости турнира как такового.
«Мы должны быть осторожными. Все уже говорят о полуфинале, хотя завтра нам предстоит провести ответный матч. Вот если выиграем, тогда и можно вести эти разговоры. Результат в «Севилье» нас вполне устроил. Гостевая победа со счетом 2:1 — это всегда здорово, хотя и не настолько, как наш выигрыш у «Бешикташа» — 5:0. «Севилья» блестяще сыграла в Манчестере, и мы знаем, как нужно ей противостоять.
Лига чемпионов — это вершина. Футболисты живут именно ради подобных матчей. Некоторые перед такими играми нервничают, но лично я заряжаюсь дополнительной энергией.
Трудно сравнить нынешнюю команду с «Баварией» образца 2013 года, взявшей три титула. Игроки уже другие, пять лет прошло, мы сделали шаг вперед. Команда у нас отличная, но мне кажется, что для победы в Лиге чемпионов нам нужно еще немного прибавить», — цитирует роббена официальный сайт УЕФА.
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