Роббен: «Для победы в Лиге Чемпионов „Баварии“ нужно еще немного прибавить»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с «Севильей». 3 апреля немецкая команда победила на выезде со счетом 2:1. Также футболист порассуждал о значимости турнира как такового.

«Мы должны быть осторожными. Все уже говорят о полуфинале, хотя завтра нам предстоит провести ответный матч. Вот если выиграем, тогда и можно вести эти разговоры. Результат в «Севилье» нас вполне устроил. Гостевая победа со счетом 2:1 — это всегда здорово, хотя и не настолько, как наш выигрыш у «Бешикташа» — 5:0. «Севилья» блестяще сыграла в Манчестере, и мы знаем, как нужно ей противостоять.

Лига чемпионов — это вершина. Футболисты живут именно ради подобных матчей. Некоторые перед такими играми нервничают, но лично я заряжаюсь дополнительной энергией.

Трудно сравнить нынешнюю команду с «Баварией» образца 2013 года, взявшей три титула. Игроки уже другие, пять лет прошло, мы сделали шаг вперед. Команда у нас отличная, но мне кажется, что для победы в Лиге чемпионов нам нужно еще немного прибавить», — цитирует роббена официальный сайт УЕФА.