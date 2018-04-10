Федор Чалов: Не придаю значения своему голу. Главное — выход ЦСКА в Лигу чемпионов

«В начале первого тайма пропустили ненужный гол. После этого пошли вперёд, владели преимуществом. Во втором тайме пропустили снова. Это футбол, такое бывает. Главное — не опускать головы и продолжать двигаться к своей цели.

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Не придаю большого значения своему голу. Самое главное — чтобы команда побеждала и вышла в Лигу чемпионов. В этом сезоне я уже забивал за молодёжную команду, в товарищеских матчах. Плюс это уже не первый мой гол в РФПЛ.

Надо забыть игру с „Динамо“. У нас опытная команда, проблем с этим не будет. Надо готовиться к следующим играм и побеждать в оставшихся матчах сезона», — сказал Чалов клубной пресс-службе.