Пауло Дибала: Теперь еще больше горжусь, что являюсь частью «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался об ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«После сегодняшнего матча еще больше горжусь тем, что являюсь частью «Ювентуса», — написал аргентинец в твиттере.

Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 11, 2018

Напомним, Дибала пропустил игру из-за красной карточки в первом матче в Турине, в котором «Ювентус» проиграл со счетом 0:3.

Чемпионы Италии отыграли три гола, но в компенсированное время арбитр матча британец Майкл Оливер назначил пенальти, который реализовал португалец Криштиану Роналду

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча