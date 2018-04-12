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Пауло Дибала: Теперь еще больше горжусь, что являюсь частью «Ювентуса»
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Пауло Дибала: Теперь еще больше горжусь, что являюсь частью «Ювентуса» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался об ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«После сегодняшнего матча еще больше горжусь тем, что являюсь частью «Ювентуса», — написал аргентинец в твиттере.
Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo
— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 11, 2018
Напомним, Дибала пропустил игру из-за красной карточки в первом матче в Турине, в котором «Ювентус» проиграл со счетом 0:3.
Чемпионы Италии отыграли три гола, но в компенсированное время арбитр матча британец Майкл Оливер назначил пенальти, который реализовал португалец Криштиану Роналду.
Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
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