Алаба и Видаль пропустят ответную игру с «Севильей»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что Артуро Видаль Давид Алаба не сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи». По словам Хайнкеса, игроки не до конца восстановились после травм.

— Думаю, Видаль вернется к тренировкам в четверг. Он не сыграет с «Севильей», — цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. — Алаба тренировался с командой, но мы не могли нагружать его по максимуму. Думаю, что ему будет лучше потренироваться еще и вернуться в строй в субботу.

Матч «Бавария» — «Севилья» пройдет в среду, 11 апреля. В первой игре мюнхенская команда победила со счетом 2:1. «СЭ» проведет трансляцию встречи.