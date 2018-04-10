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Алаба и Видаль пропустят ответную игру с «Севильей»
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Алаба и Видаль пропустят ответную игру с «Севильей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что Артуро Видаль и Давид Алаба не сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи». По словам Хайнкеса, игроки не до конца восстановились после травм.
— Думаю, Видаль вернется к тренировкам в четверг. Он не сыграет с «Севильей», — цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. — Алаба тренировался с командой, но мы не могли нагружать его по максимуму. Думаю, что ему будет лучше потренироваться еще и вернуться в строй в субботу.
Матч «Бавария» — «Севилья» пройдет в среду, 11 апреля. В первой игре мюнхенская команда победила со счетом 2:1. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
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