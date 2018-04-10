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Черчесов примет участие в праздновании юбилея дрезденского «Динамо»
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Черчесов примет участие в праздновании юбилея дрезденского «Динамо» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вчера, 9 апреля, прибыл в Дрезден. 54-летний специалист примет участие в праздновании 65-й годовщины основания клуба, за который выступал в качестве игрока с 1993 по 1995 год.
Как пишет пресс-служба дрезденского «Динамо», Черчесов успел посетить музей клуба.
Сейчас дрезденского «Динамо» выступает во второй Бундеслиге. По итогам 29 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице.
Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» дрезденского «Динамо».
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