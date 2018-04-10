Черчесов примет участие в праздновании юбилея дрезденского «Динамо»

Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» дрезденского «Динамо».

Сейчас дрезденского «Динамо» выступает во второй Бундеслиге. По итогам 29 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

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