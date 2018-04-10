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Погребняк: решение РФС меня устраивает, но дело против «Динамо» ещё не закончено
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Погребняк: решение РФС меня устраивает, но дело против «Динамо» ещё не закончено 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал тот факт, что Палата по разрешению споров РФС обязала «Динамо» выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
По данным «Чемпионата», сумма компенсации составит € 750 тысяч.
«Дело ещё не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Лёгкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.
Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык всё доказывать на поле. У нас ещё против «Динамо» игра», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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