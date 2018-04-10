Погребняк: решение РФС меня устраивает, но дело против «Динамо» ещё не закончено 

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал тот факт, что Палата по разрешению споров РФС обязала «Динамо» выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
По данным «Чемпионата», сумма компенсации составит € 750 тысяч.
«Дело ещё не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Лёгкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.
Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык всё доказывать на поле. У нас ещё против «Динамо» игра», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.