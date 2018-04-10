Хоккеисты юниорской сборной России обыграли МХК «Динамо» в выставочном матче 

Юниорская сборная России (до 18 лет) в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла молодежный хоккейный клуб «Динамо» (Москва) в выставочном матче.
Встреча прошла во вторник в Новогорске и завершилась со счетом 8:3 (3:1; 0:0; 5:2) в пользу сборной России, в составе которой шайбы забросили Антон Малышев (7-я минута), Павел Дорофеев (7), Василий Подколзин (18, 54), Максим Соркин (41, 52), Никита Рожков (44) и Владислав Михайлов (58). У «Динамо» отличились Михаил Бицадзе (9), Максим Чувилов (46) и Александр Осин (59).
В серии тренировочных буллитов игроки сборной России были точнее — 3:2.