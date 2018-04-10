Зидан рассказал, что важнее для него — Ла Лига или Лига чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что победа в чемпионате Испании является для него более желанной, чем триумф в Лиге Чемпионов.

"Я не могу объяснить, почему «Реал» более успешен в Европе, чем в Испании. Лично для меня важнее победа в Ла Лиге, чем в Лиге Чемпионов. В национальном чемпионате нужно играть день за днем, а побеждать постоянно сложнее. Думаю, что игроки считают также", — цитирует Зидана ESPN.

Стоит отметить, что за последние четыре года «Реал» три раза выиграл Лигу Чемпионов, но в чемпионом Испании стал лишь однажды.